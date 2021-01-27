Украинские лекарства показали положительный результат против COVID-19

Клинические испытания Амизона в рамках терапии пациентов с COVID-19 в Украине было начато в мае сразу после получения результатов экспериментального исследования препарата.

Последнее проводилось международным коллективом ученых во Франкфуртском институте медицинской вирусологии Университета Гете, с привлечением ученых Оксфордского и Кембриджского университетов и других. Как 21 января сообщил Интерфакс-Украина, результаты этого исследования были опубликованы на сайте Medrxiv.

Сайт принадлежит Cold Spring Harbor Laboratory (США) и является одним из ключевых профильных мировых ресурсов, предоставляет открытый доступ к результатам испытаний препаратов против COVID-19.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились более 1 млн человек. Только в период с апреля по декабрь 2020 году в больницы попало более 250 000 инфицированных пациентов. Как известно, лечение коронавирусной болезни не простое и совсем не дешевое.

Так, по оценкам Минздрава, лечение одного больного COVID-19 пациента в среднем стоит 45 000 гривен и включает в себя большое количество дорогих препаратов. Более того, некоторые из них почти невозможно приобрести в аптеке, доступ к ним есть только в лечебно-профилактических учреждениях. То есть человек, который болеет дома, фактически, не может получить полноценное лечение.

Все мировое фармацевтическое сообщество направило свои усилия не только на изобретение вакцины от нового вируса SARS-CoV-2, но и на тестирование имеющихся или новых препаратов, позволяющих облегчать течение коронавирусной болезни и ускорить выздоровление от нее.

Отечественная фармацевтика не стала исключением. Так было начато международное противовирусное исследования препарата енисамиуму йодид (торговое название Амизон) против гриппа и ОРВИ по его эффективности и безопасности при лечении COVID-19. Исследование было проведено 19 учеными из Германии, Великобритании, Италии и США и Украины.

В препринте результатов исследования говорится, что ученые из Франкфуртского Института медицинской вирусологии Университета Гете впервые описали противовирусное действие енисамиуму, который является активной вещества Амизона, против SARS-CoV-2. Кроме того, ученые Оксфордского и Кембриджского университетов раскрыли его механизм действия, заключающийся в подавлении вирусной РНК-полимеразы, под влиянием которой осуществляется репликация (размножение) вируса.

Что это значит и как работает на практике, рассказала руководитель вирусологическим исследованием пациентов, докторка медицинских наук, профессор Алла Мироненко.

—Вирусы — очень простые существа, которым для воспроизведения себе (размножения) обязательно нужна живая клетка, в которой они могут репродуцироваться (размножаться). РНК-полимераза — фермент вируса, благодаря которому происходит синтез генетического материала вируса, по сути — РНК (рибонуклеиновой кислоты), в клетках хозяина (человека). Препарат Амизон приводит к подавлению этого фермента и, как следствие — количество вновь вирусных частиц в организме в присутствии Амизона намного меньше, — объяснила Алла Мироненко.

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На основании приведенных выше результатов Амизон был допущен к фазе 3 клинических исследований для оценки его безопасности и эффективности в лечении пациентов с COVID-19 со средней степенью тяжести течения болезни. Соответствующие клинические испытания были начаты во 2 квартале прошлого года. Промежуточные результаты оказались многообещающими.

В частности, Амизон ускорял выздоровление пациентов с COVID-19, требовавших неинвазивной кислородной поддержки (без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких) в среднем почти на три дня. Сейчас это клиническое испытание продолжается и идет активный дополнительный набор пациентов для получения окончательных результатов.

-Исследование было запланировано и проведено в соответствии с требованиями ICH — Международной конференции по вопросам гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком, определенных ICH E6 (R2) Надлежащая клиническая практика, — прокомментировал клиническое испытание Амизона доктор Лутц Мюллер, немецкий регуляторный консультант .

И добавил, что одобрение исследования компетентными комиссиями по этике и одобрение местных контролирующих органов было получено до начала клинического исследования.

-Наша компания консультировала спонсора испытаний по проектированию исследования, международных требований к регулированию клинических исследований и руководящих принципов ICH E6 (R2). Еще одна хорошо известная немецкая исследовательская организация отвечала за статистическое планирование, разработку и ведение протоколов, а также за управление данными, — подытожил Лутц Мюллер.

Для того, чтобы узнать как все это происходит на практике, украинские СМИ пообщались с врачами из разных регионов Украины, которые лечат пациентов с COVID-19, и которые участвовали в исследовании и узнал, как они оценивают действие препарата Амизон.

-У нас исследуемый препарат (Амизон и плацебо) принимали пациенты с состоянием средней тяжести добровольно. Примерно 20-30 больных прошли его. Исследование происходило согласно GCP (Надлежащая клиническая практика), которая применяется при испытаниях всех новейших препаратов в мире. Больные подписывали информированное согласие и получали исследуемый препарат в течение 7 дней. Мы назначали его больным с подтвержденным положительным ПЦР-результатом на SARS-CoV-2, -отметила заведующая инфекционным отделением НКУ Винницкой городской клинической больницы №1 Лариса Мороз.

Галина Мартынюк, заведующая областного лечебно-диагностического гепатологического центра коммунального некоммерческого предприятия Центральная городская больница Ровенского городского совета рассказала, что лечилась Амизоном и сама, когда вместе с мужем заразился COVID-19.

-Исследование мы проводили летом, принимали в нем участие 47 пациентов. Осложнений каких не было. Более того, когда я и мой муж сами заболели COVID-19, то приняли курс Амизона, который приобрели в аптеке, — подилилиася врач.

СМИ также обратились с соответствующим запросом и в Министерство здравоохранения Украины. Мы обнародуем их ответ относительно препарата Амизон, как только она будет предоставлена.

Итак, можно сделать вывод, что промежуточные результаты анализа фазы 3 клинических исследований Амизона (енисамиуму йодид) продемонстрировали его статистически достоверную эффективность. Так, у пациентов, которые нуждались неинвазивной кислородной поддержки для улучшения сатурации (ред. — насыщение) крови кислородом (состояние средней тяжести), ускоряя наступление существенного улучшения их состояния.

-Амизон известный как противовирусный препарат. Вирусологические исследования были проведены с новым коронавируса SARS-CoV2, показали антивирусный эффект активного вещества Амизона — енисамиуму. Важна расшифровка механизма его действия — ингибитор вирусной РНК-залежнои РНК-полимеразы. Но для нас главным фактором для оценки эффективности препарата является подтверждение этих результатов именно в клинических испытаниях, -наголосила известный врач-инфекционистка, докторша медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Она добавила, что промежуточные результаты клинического исследования 3 фазы, осуществляется в пятнадцати клинических центрах с участием ведущих медицинских университетов страны являются многообещающими. У больных, которые нуждались кислородной поддержки, наблюдалось смягчение симптомов и ускорения выздоровления.

Если эффективность препарата будет подтверждена дальнейшими исследованиями, это позволит расширение не только ранней этиотропной терапии COVID-19, но и экстренной постконтактной его профилактики.

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