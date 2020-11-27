Gazeta Wyborcza: у фашистов были газовые камеры, у Лукашенко — “ковидные”

Белорусские тюрьмы стали одним из крупнейших рассадников коронавируса, что помогает самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко сдерживать протесты.

Об этом пишут журналисты Gazeta Wyborcza и объясняют, что из-за инфицирования протестующих в тюрьмах демонстрации в стране слабеют.

Массовые заражения происходят, ведь людей с симптомами заражения коронавирусом держат в общих переполненных камерах, которые не дезинфицируют. Тюремные врачи игнорируют жалобы арестованных.

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Covid-19 заболели участники группы Реха

Во время протестов в Беларуси после концерта в поддержку оппозиции белорусскую фолк-рок группу Реха полным составом отправили за решетку 7 ноября.

После 15 суток ареста четверо участников группы Рэха заболели, а одному из них уже поставили диагноз Covid-19.

— У фашистов были газовые камеры, а у нас коронавирусные, — сказал белорусский музыкант, страдающий от двусторонней пневмонии.

Источник: Gazeta Wyborcza

Фото: Euroradio