Вместо ковидного: в Украине создатут новый спецфонд для борьбы с Covid-19

Для борьбы с коронавирусом в Украине в 2021 году создадут отдельный специальный фонд. Средства из него будут выделять на вакцинацию против Covid-19, финансовую поддержку медиков, преодоление последствий пандемии.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— В прошлом году был отдельный фонд, который финансировался для борьбы или преодоления последствий коронавируса. В следующем году каждое министерство, которое непосредственно приобщено к борьбе с Covid-19, будет иметь специальные программы для обеспечения государства всем необходимым.

Читайте: Еще 5 млрд грн из ковидного фонда перераспределили на медицину

Дмитрий Разумков объяснил, что средства из фонда не будут распределять на разные направления, как было с так называемым ковидним фондом. Но в нем будет меньше денег, чем в предыдущем.

В апреле этого года народные депутаты приняли законопроект, который предусматривал создание Фонда борьбы с коронавирусом в государственном бюджете.

Предполагалось, что средства из него будут выделяться на закупку медицинских средств, выплату дополнительных средств медицинским работникам, доплаты отдельным категориям работников, материальную помощь безработным.

По состоянию на 10 декабря для Фонда борьбы с Covid-19 выделили 66 млрд грн.