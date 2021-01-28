Леонид Каденюк — 70 лет со дня рождения

28 января исполняется 70 лет со дня рождения первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Он ушел из жизни три года назад. Космонавт умер на 68-м году жизни в Киеве.

Родился будущий космонавт 1951 года в Черновицкой области. После авиационного училища его отобрали в отряд советских космонавтов, откуда он и начал свою карьеру.

Каденюк участвовал в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем.

В 1995 году его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Украинец Леонид Каденюк полетел в космос в составе экипажа космического корабля Columbia. Это историческое событие произошло 19 ноября 1997 года.

Его полет состоялся во исполнение договоренностей президента Украины Леонида Кучмы и президента США Билла Клинтона.

— Я думаю, что для Украины Леонид Каденюк — один из людей-символов. Он был по-настоящему мужественным — других, как говорится, в космонавты не берут, — рассказал второй президент Украины.

Читайте Нацбанк приурочил первую вертикальную банкноту космонавту Каденюку

Леонид Кучма отметил, что Каденюк был настоящим патриотом и человеком, который преданно занимался своим делом.

— У Украины еще обязательно будут свои астронавты. Сама философия пилотируемых экспедиций сейчас кардинально меняется. Космос становится ближе, Илон Маск создает невозможное, интернациональными становится все больше программ. А у нас все еще есть, что предложить для международного сотрудничества. Главное — чтобы государство сохранило свой технологический потенциал, свою космическую отрасль. Чтобы власти повернулись лицом к будущему, — отметил Кучма.

Герой Украины, военный летчик-испытатель I класса, генерал-майор Вооруженных Сил Украины Леонид Каденюк ушел из жизни 31 января 2018 года.

Дань памяти

В Киеве на Байковом кладбище 5 декабря открыли памятник первому космонавту независимой Украины, Герой Украины Леонид Каденюк.

Именно в этот день, 23 года назад он вернулся из космоса на Землю на шаттле Колумбия.

Эскиз памятника выбирала семья Леонида Каденюка.