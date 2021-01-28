Леонід Каденюк – 70 років від дня народження

28 січня минає 70 років від дня народження першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Він пішов з життя три роки тому. Космонавт помер на 68-му році життя у Києві.

Народився майбутній космонавт 1951 року у Чернівецькій області. Після авіаційного училища його відібрали до загону радянських космонавтів, звідки він і розпочав свою кар’єру.

Каденюк брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, у їхньому ескізному та макетному проектуванні, а також у льотних випробуваннях систем.

1995 року його відібрали до групи космонавтів Національного космічного агентства України.

Українець Леонід Каденюк полетів у космос в складі екіпажу космічного корабля Columbia. Ця історична подія відбулась 19 листопада 1997 року.

Його політ відбувся на виконання домовленостей президента України Леоніда Кучми та президента США Білла Клінтона.

– Я думаю, що для України Леонід Каденюк – один з людей-символів. Він був по-справжньому мужнім – інших, як то кажуть, у космонавти не беруть, – розповів другий президент України.

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Леонід Кучма зазначив, що Каденюк був справжнім патріотом і людиною, яка віддано займалася своєю справою.

– Україна ще обов’язково матиме своїх астронавтів. Сама філософія пілотованих експедицій зараз кардинально змінюється. Космос стає ближчим, Ілон Маск творить неможливе, інтернаціональними стає все більше програм. А ми все ще маємо, що запропонувати для міжнародного співробітництва. Головне – щоб держава зберегла свій технологічний потенціал, свою космічну галузь. Щоб влада повернулася обличчям до майбутнього, – наголосив Кучма.

Герой України, військовий льотчик-випробувач І класу, генерал-майор Збройних Сил України Леонід Каденюк пішов з життя 31 січня 2018 року.

Данина пам’яті

У Києві на Байковому кладовищі 5 грудня відкрили пам’ятник першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку.

Саме цього дня, 23 роки тому він повернувся з космосу на Землю на шатлі Колумбія.

Ескіз пам’ятника обирала родина Леоніда Каденюка