Леонід Каденюк – 70 років від дня народження

28 січня минає 70 років від дня народження першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Він пішов з життя три роки тому. Космонавт помер на 68-му році життя у Києві.
Народився майбутній космонавт 1951 року у Чернівецькій області. Після авіаційного училища його відібрали до загону радянських космонавтів, звідки він і розпочав свою кар’єру.
Каденюк брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, у їхньому ескізному та макетному проектуванні, а також у льотних випробуваннях систем.
1995 року його відібрали до групи космонавтів Національного космічного агентства України.
Українець Леонід Каденюк полетів у космос в складі екіпажу космічного корабля Columbia. Ця історична подія відбулась 19 листопада 1997 року.
Його політ відбувся на виконання домовленостей президента України Леоніда Кучми та президента США Білла Клінтона.
– Я думаю, що для України Леонід Каденюк – один з людей-символів. Він був по-справжньому мужнім – інших, як то кажуть, у космонавти не беруть, – розповів другий президент України.
Леонід Кучма зазначив, що Каденюк був справжнім патріотом і людиною, яка віддано займалася своєю справою.
– Україна ще обов’язково матиме своїх астронавтів. Сама філософія пілотованих експедицій зараз кардинально змінюється. Космос стає ближчим, Ілон Маск творить неможливе, інтернаціональними стає все більше програм. А ми все ще маємо, що запропонувати для міжнародного співробітництва.
Головне – щоб держава зберегла свій технологічний потенціал, свою космічну галузь. Щоб влада повернулася обличчям до майбутнього, – наголосив Кучма.
Герой України, військовий льотчик-випробувач І класу, генерал-майор Збройних Сил України Леонід Каденюк пішов з життя 31 січня 2018 року.
Данина пам’яті
У Києві на Байковому кладовищі 5 грудня відкрили пам’ятник першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку.
Саме цього дня, 23 роки тому він повернувся з космосу на Землю на шатлі Колумбія.
Ескіз пам’ятника обирала родина Леоніда Каденюка