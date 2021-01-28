Закон про референдум: що він дає Україні

Чому знадобився закон?
Фактично, ухвалення закону про референдум є виконанням обіцянки президента Володимира Зеленського про здійснення народовладдя через всеукраїнський референдум.
Завдяки цьому українці зможуть напряму формувати завдання для влади на найближчий час.
У Конституції прописано, що референдум справді є одним з важливих інструментів народного волевиявлення.
– Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії, – йдеться у 69 статті Основного закону.
У пояснювальній записці до закону наголошується на тому, що після скасування закону Про всеукраїнський референдум від 2012 року утворилася правова прогалина, яку також закрили новими нормами.
Новим фактором у законі є можливість проводити електронне голосування, для чого створюється автоматизована інформаційно-комунікаційна система, за що відповідатиме ЦВК.
Як розпочинатимуть референдум?
Щоб розпочати референдум з того чи того питання, необхідно зібрати щонайменше 3 млн підписів громадян з двох третин областей України.
Водночас з кожної області не може бути зібрано менше 100 тис. підписів. Тобто області-мільйонники не зможуть нав’язати референдум всій країні.
Крім того, важливо дотриматися таких норм щодо запитання: воно повинно бути у формі питального речення, не допускати кілька тлумачень, не мати підбурювання до певної відповіді, мати нерозривний зв’язок між частинами, якщо такі є.
Виносити на всеукраїнський референдум можна всього одне запитання. Якщо всіх вимог дотримано, то його оголошення здійснюється указом президента або призначенням Верховної Ради (якщо він стосується зміни території України).
Процес підготовки до всеукраїнського референдуму починається наступного дня після публікації указу глави держави або постанови парламенту.
Що можна виносити на голосування?
На всеукраїнський референдум можна виносити питання:
- проектів законів про внесення змін до I, III та XIII розділів Конституції (Загальні засади, Вибори. Референдум, Внесення змін до Конституції);
- загальнодержавного значення;
- скасування законів чи їхніх окремих положень;
- зміни території України.
Що не можна виносити на голосування?
Українці не зможуть виносити на всеукраїнське голосування питання:
- що обмежують або скасовують дотримання та реалізацію конституційних прав і свобод людини;
- що створюють загрозу нацбезпеці України, порушують державний суверенітет або територіальну цілісність держави, скасовують її незалежність;
- що суперечать Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
- які віднесені Конституцією або законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду;
- що пов’язані з бюджетом, податками, амністією;
- що були підтримані на референдумі, який проводили протягом останніх трьох років;
- що не були підтримані на референдумі, який проводили протягом останнього року.
Крім того, всеукраїнський референдум не можна проводити під час чергових або позачергових виборів (президента, до парламенту, місцевих), у випадку, коли в Україні або її окремих місцевостях запроваджено воєнний або надзвичайний стан.
Якими будуть наслідки референдуму?
Результати всеукраїнського референдуму є обов’язковими для розгляду та ухвалення у порядку, визначеному Конституцією і законами України.
Процес референдуму має завершуватися за 15 днів після того, як Центральна виборча комісія оголосить результати опитування.
На відміну від виборів, всеукраїнський референдум вважатиметься таким, що відбувся, якщо у ньому візьмуть участь не менше 50% громадян, які мають право на голосування. Тобто люди, яким виповнилося 18 років на момент проведення опитування і їх визнали дієздатними.
Питання, винесене на референдум, вважатиметься підтриманим, якщо на його користь висловиться більше 50% громадян, які взяли в ньому участь.
Коли чекати на перші референдуми?
Нині важко сказати, коли саме відбудеться перший всеукраїнський референдум.
По-перше, у світі триває пандемія коронавірусу, через що зокрема й Україні необхідно зосередити ресурси на боротьбі з інфекцією. Це і закупівля вакцини, і лікування громадян, і забезпечення лікарів тощо.
А кожен референдум, за словами спікера Дмитра Разумкова, коштуватиме близько 2 млрд грн.
По-друге, парламенту ще потрібно ухвалити окремий документ щодо електронного голосування, аби отримали можливість проголосувати ті, хто хоче це зробити вдома.
Тому, найімовірніше, перший референдум ми побачимо лише наступного року. Проте глава держави обіцяв, що вони можуть стати досить сталим явищем вже у найближчому майбутньому.