Закон про референдум: що він дає Україні

Щоб розпочати референдум з того чи того питання, необхідно зібрати щонайменше 3 млн підписів громадян з двох третин областей України.

Водночас з кожної області не може бути зібрано менше 100 тис. підписів. Тобто області-мільйонники не зможуть нав’язати референдум всій країні.

Крім того, важливо дотриматися таких норм щодо запитання: воно повинно бути у формі питального речення, не допускати кілька тлумачень, не мати підбурювання до певної відповіді, мати нерозривний зв’язок між частинами, якщо такі є.

Виносити на всеукраїнський референдум можна всього одне запитання. Якщо всіх вимог дотримано, то його оголошення здійснюється указом президента або призначенням Верховної Ради (якщо він стосується зміни території України).

Процес підготовки до всеукраїнського референдуму починається наступного дня після публікації указу глави держави або постанови парламенту.