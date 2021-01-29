Александр Скичко стал главой Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №38/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

— Назначить Скичко Александра Александровича председателем Черкасской областной государственной администрации, — говорится в тексте указа.

Также в Офисе президента отметили, что Скичко провел встречу с Владимиром Зеленским, во время которой он получил свое служебное удостоверение.

— Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей — все то, в чем нуждаются жители Черкасской области, — отметил Владимир Зеленский.

Решение Кабмина

20 января Кабмин согласовал кандидатуру Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Александр Скичко родился в 1991 году в Черкассах. В 2013 году он окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности Международная экономика. Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью. В 2006 году Скичко начал карьеру на телевидении, с тех пор он работал также ведущим на многих проектах, в частности на Евровидении 2017. Однако оставил ТВ ради политики. В 2019 году Александр Скичко был избран народным депутатом Украины.