Кабмин согласовал кандидатуру Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

Скичко является депутатом Верховной Рады от Слуги народа. Избран по 197-му избирательному округу в Черкасской области. Также является председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Другим своим указом президент временно возложил исполнение обязанностей главы Черкасской облгосадминистрации на заместителя председателя ОГА Виктора Гусака.

Биография Александра Скичко

Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах, получил высшее образование в Киевском экономическом университете по специальности Международная экономика.

В 2006 году Александр Скичко начал карьеру на телевидении и работал ведущим программы Teen-клуб на О-TV.

2009 года стал финалистом шоу Украина имеет талант, а в 2010-м дошел до финала российского шоу Минута славы.

В 2011 году был ведущим утреннего шоу Добрый Монинг на телеканале Муз-ТВ, а после стал ведущим ежедневного прямоэфирного утреннего шоу Подъем, но уже на украинском Новом канале.

В 2017 году стал ведущим церемонии награждения Viva Самые красивые.

Также он вел церемонию вручения Первой национальной кинопремии Украинский киноакадемии Золотой Волчок.

Александр Скичко вместе с Владимиром Остапчуком и Тимуром Мирошниченко был ведущим песенного конкурса Евровидение, который состоялся в Украине в мае 2017 года.

Также Скичко известен своей благотворительной деятельностью.

В 2018 году он поддержал благотворительный проект Нelenmarlentshirt, средства от которого направлены на закупку саженцев для ботанического сада им. Фомина.

Принимал участие в благотворительном вечере фонда Таблеточки, на котором удалось собрать более 7 млн ​​грн на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

В 2019 году в Киеве провел первый благотворительный аукцион Твори добро, посвященный памяти актрисы Дизель шоу Марины Поплавской. Во время этого мероприятия были собраны деньги на приобретение жизненно важного хирургического оборудования для Национального института рака.

В 2019 году принимал участие в благотворительном аукционе, на котором было собрано более 300 тыс. грн на медицинское оборудование для новорожденных детей Хмельницкой городской больницы.

Кроме благотворительности, Скичко в составе Сборной журналистов Украины по футболу помогает детям-переселенцам с Востока Украины заниматься спортом.

В 2017 году ведущий женился на Елизавете Юрушевой. У пары родилась дочь.

К слову, это не первый брак Скичко. В возрасте 20 лет он женился на телепродюсере, но через два года пара рассталась.

29 августа 2019 года Александр Скичко стал депутатом Верховной Рады Украины от партии Слуга Народа.

В 2020 году политсила хотела делегировать Александра Скичко побороться за кресло мэра Черкасс. Но потом Слугу народа на местных выборах в Черкассах представил Виталий Ильченко.