Кандидатуру депутата от партии Слуга народа Александра Скичко согласовали на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

В Верховную Раду нардеп баллотировался через одномандатный округ №197 в Черкасской области.

На этом посту он должен заменить Сергея Сергийчук, которого президент Владимир Зеленский освободил от должности 29 декабря 2020.

Биография Александра Скичко

Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах, получил высшее образование в Киевском экономическом университете по специальности Международная экономика.

В 2006 году Скичко начал карьеру на телевидении и работал ведущим программы Teen-клуб на О-TV.

В 2009 году стал финалистом шоу Україна має талант, а в 2010 году дошел до финала российского шоу Минута славы.

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В 2011 году был ведущим утреннего шоу Добрый монинг на российском телеканале Муз-ТВ, а после стал ведущим ежедневного утреннего шоу Подъем, но уже на украинском Новом канале.

В 2017 году стал ведущим церемонии награждения Viva Самые красивые.

Также он вел церемонию вручения Первой национальной кинопремии Украинской киноакадемии Золотая Дзига.

Александр Скичко вместе с Владимиром Остапчуком и Тимуром Мирошниченко был ведущим песенного конкурса Евровидение, который проходил в Украине в мае 2017 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 11 Май 2017 в 7:10 PDT

Также Скичко известен своей благотворительной деятельностью.

В 2018 году он поддержал благотворительный проект Нelenmarlentshirt, средства от которого направлены на закупку саженцев для ботанического сада им. Фомина.

Участвовал в благотворительном вечере фонда Таблеточки, на котором удалось собрать более 7 млн грн на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

В 2019 году в Киеве провел первый благотворительный аукцион Твори добро, посвященный памяти актрисы из Дизель шоу Марины Поплавской. Во время этого мероприятия были собраны деньги на приобретение жизненно важного хирургического оборудования для Национального института Рака.

В 2019 году участвовал в благотворительном аукционе, на котором было собрано более 300 тыс. грн на медицинское оборудование для новорожденных детей Хмельницкой городской больницы.

Помимо благотворительности, Скичко в составе Сборной журналистов Украины по футболу помогает детям-переселенцам с Востока Украины заниматься спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 27 Мар 2018 в 12:00 PDT

В 2017 году ведущий женился на Елизавете Юрушевой. У пары родилась дочь.

К слову, это не первый брак Скичко. В возрасте 20 лет он женился на телепродюсере, но спустя два года пара рассталась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

Комитет избирателей Украины назвал депутатов Верховной Рады, которые за 2020 год не выступили ни разу во время пленарных заседаний. Больше всего молчунов в пропрезиденський партии Слуга народа.