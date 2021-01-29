Олександр Скічко став головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №38/2021 підписав президент України Володимир Зеленський.

– Призначити Скічка Олександра Олександровича головою Черкаської обласної державної адміністрації, – йдеться у тексті указу.

Також в Офісі президента зазначили, що Скічко провів зустріч з Володимиром Зеленським, під час якої він отримав своє службове посвідчення.

– Зичу вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість та обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і поліпшення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини, – зазначив Володимир Зеленський.

Рішення Кабміну

20 січня Кабмін погодив кандидатуру Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013 році він закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю Міжнародна економіка. Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2006 році Скічко почав кар’єру на телебаченні, з того часу він працював також ведучим на багатьох проектах, зокрема на Євробаченні 2017. Проте залишив ТБ заради політики. У 2019 році Олександр Скічко був обраний народним депутатом України.