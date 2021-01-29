PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

В Киеве проверяют пансионаты для пожилых людей — открыто 9 уголовных дел

В Киеве продолжают проверять частные дома престарелых. Уголовные дела уже возбудили против девяти таких заведений.

Пенсіонер

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, после трагедии, которая произошла в Харькове, городские власти дали поручение проверить подобные частные заведения для пожилых людей.

— Межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, ГСЧС и Департамента социальной политики КГГА, сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых пансионата для пожилых людей и реабилитационных центра. Относительно девяти из них уже открыли уголовные производства. И проверки в столице продолжаются, — отметил Кличко.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что сегодня власти фактически не могут влиять на деятельность таких частных учреждений, поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован.

Читайте
Пожар в пансионате Харькова: полиция 64 раза выезжала на вызовы, но не закрыла его

Виталий Кличко сообщил, что контроль за качеством услуг для пожилых людей в частных учреждениях должен быть у местных властей, ведь от этого зависит безопасность людей и их жизни.

— Город поддерживает развитие частного сектора, но исключительно, если он работает в правовом поле. Поэтому органы местного самоуправления, ГСЧС и правоохранительные органы должны иметь право осуществлять контроль и надзор за деятельностью частных учреждений для пожилых людей, — сказал глава Киева.

Пожар в пансионате Харькова

В Харькове в частном доме для престарелых произошел пожар. На тот момент в здании было 33 человека, из них 15 человек погибли, а 11 пострадали.

Пожар начался на втором этаже из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Прокуратура начала уголовное дело по факту гибели 15 пожилых людей.

Кабинет министров создал государственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в доме престарелых в Харькове. Также в ГБР сообщили о начале расследования по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

23 января Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове. Их будут содержать до 21 марта 2021 года.

Полиция задержала арендатора пансионата, его жену, владельца домовладения и администратора хосписа.

Источник: КГГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка