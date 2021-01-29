В Киеве проверяют пансионаты для пожилых людей — открыто 9 уголовных дел

В Киеве продолжают проверять частные дома престарелых. Уголовные дела уже возбудили против девяти таких заведений.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, после трагедии, которая произошла в Харькове, городские власти дали поручение проверить подобные частные заведения для пожилых людей.

— Межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, ГСЧС и Департамента социальной политики КГГА, сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых пансионата для пожилых людей и реабилитационных центра. Относительно девяти из них уже открыли уголовные производства. И проверки в столице продолжаются, — отметил Кличко.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что сегодня власти фактически не могут влиять на деятельность таких частных учреждений, поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован.

Виталий Кличко сообщил, что контроль за качеством услуг для пожилых людей в частных учреждениях должен быть у местных властей, ведь от этого зависит безопасность людей и их жизни.

— Город поддерживает развитие частного сектора, но исключительно, если он работает в правовом поле. Поэтому органы местного самоуправления, ГСЧС и правоохранительные органы должны иметь право осуществлять контроль и надзор за деятельностью частных учреждений для пожилых людей, — сказал глава Киева.

Пожар в пансионате Харькова

В Харькове в частном доме для престарелых произошел пожар. На тот момент в здании было 33 человека, из них 15 человек погибли, а 11 пострадали.

Пожар начался на втором этаже из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Прокуратура начала уголовное дело по факту гибели 15 пожилых людей.

Кабинет министров создал государственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара в доме престарелых в Харькове. Также в ГБР сообщили о начале расследования по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

23 января Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове. Их будут содержать до 21 марта 2021 года.

Полиция задержала арендатора пансионата, его жену, владельца домовладения и администратора хосписа.