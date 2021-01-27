Пожар в пансионате Харькова: полиция 64 раза выезжала на вызовы, но не закрыла его

После трагического пожара в доме престарелых Харькова, который унес жизни пенсионеров, местная полиция активизировалась и разоблачила на территории региона более сотни подобных нелегальных заведений.

До этого она якобы не замечала вызовов и жалоб, связанных с деятельностью таких учреждений. По информации местных правоохранителей, в течение прошлого года полиция 64 раза выезжала в пансионат Золотое время, который сгорел. Но он тогда продолжил работать.

В то же время в стране есть легальные государственные пансионаты, но украинцы не спешат отдавать туда своих родных. Часто это связано со сложной процедурой оформления пожилых людей.

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Кроме того, граждан пугают часто нечеловеческие условия и издевательства над пенсионерами. Так, в 2018 году Хорошевский пансионат, который находится в Харьковской области, опозорился на всю страну — санитарка избила пенсионера. Однако женщину не уволили, а полиция закрыла уголовное производство.

Пожар в пансионате Харькова

21 января в доме престарелых Харькова произошел пожар, во время которого погибли пенсионеры.

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело.

Подробнее о пожаре в доме престарелых Харькова читайте на Фактах ICTV.

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