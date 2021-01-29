У Києві перевіряють пансіонати для літніх людей – відкрито 9 кримінальних справ

У Києві продовжують перевіряти приватні будинки для людей похилого віку. Кримінальні справи вже порушили щодо дев’яти таких закладів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, після трагедії, яка сталася у Харкові, міська влада дала доручення перевірити подібні приватні заклади для людей похилого віку.

– Міжвідомчі робочі групи, до яких увійшли представники поліції, ДСНС та Департаменту соціальної політики КМДА, на сьогодні виявили в столиці 33 приватні так звані пансіонати для літніх людей та реабілітаційні центри. Щодо 9 з них вже відкрили кримінальні провадження. І перевірки в столиці тривають, – зазначив Кличко.

Окрім того, мер столиці повідомив, що сьогодні міська влада фактично не може впливати на діяльність таких приватних закладів, оскільки законодавчо це питання не врегульовано.

Віталій Кличко повідомив, що контроль за якістю послуг людям похилого віку у приватних установах повинен бути у місцевої влади, адже від цього залежить безпека людей і їхнього життя.

– Місто підтримує розвиток приватного сектору, але винятково, якщо він працює у правовому полі. Тому органи місцевого самоврядування, ДСНС та правоохоронні органи повинні мати право здійснювати контроль та нагляд за діяльністю приватних закладів для літніх людей, – сказав очільник Києва.

Пожежа у пансіонаті Харкова

У Харкові у приватному будинку для літніх людей сталася пожежа. На той момент у будівлі було 33 людини, з них 15 осіб загинули, а 11 постраждали.

Пожежа розпочалася на другому поверсі через порушення правил пожежної безпеки.

Прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом загибелі 15 людей похилого віку.

Кабінет міністрів створив державну комісію, яка проведе розслідування причин пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. Також у ДБР повідомили про початок розслідування за фактом службової недбалості співробітників ДСНС під час перевірок у приватному будинку для літніх людей в Харкові.

23 січня Київський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом затриманим за фактом пожежі у будинку для літніх людей в Харкові. Їх утримуватимуть до 21 березня 2021 року.

Поліція затримала орендатора пансіонату, його дружину, власника домоволодіння та адміністратора хоспісу.