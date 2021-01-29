Президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии социальных услуг и внедрении контроля за соблюдением высоких стандартов в этой сфере.

Согласно документу, правительство должно проверить, как соцучреждения соблюдают правила пожарной безопасности, санитарных и строительных норм.

Также необходимо проверить деятельность учреждений, которые предоставляют соцуслуги по уходу, пребыванию или проживанию определенного круга лиц.

Правительство должно создать Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. В частности, предлагается внести информацию о поставщиках соцуслуг веб-портала Дия.

Кроме этого, Кабмин должен за три месяца внести в Верховную Раду законопроекты по совершенствованию системы социальных услуг с учетом:

сложности жизненных обстоятельств;

перехода к финансированию соцуслуг по принципу “деньги ходят за получателем”;

обеспечения финансирования таких услуг из государственного и местного бюджетов.

Владимир Зеленский обратился к областным администрациям с целью узнать потребности населения в соцуслугах и улучшить координацию деятельности соцучреждения.

В Офисе президента добавили, что подписание этого указа обусловлено пожаром в доме престарелых в Харькове.

Пожар в пансионате Харькова

21 января в Харькове в доме престарелых произошел пожар. На тот момент в здании было 33 человека, из них 15 человек погибли, а 11 пострадали.

Пожар начался на втором этаже из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Кабинет министров создал государственную комиссию, которая проведет расследование причин пожара в доме престарелых в Харькове.

23 января Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове. Их будут содержать до 21 марта 2021 года.

Полиция задержала арендатора пансионата, его жену, владельца домовладения и администратора хосписа.