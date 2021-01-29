Відтепер в Україні всі соцзаклади будуть об’єднані у Дії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розвиток соціальних послуг та запровадження контролю за дотриманням якісних стандартів у цій сфері.

Згідно з документом, уряд повинен перевірити, як соцзаклади дотримуються правил пожежної безпеки, санітарних та будівельних норм.

Також потрібно перевірити діяльність установ, які дбають про догляд, перебування та проживання певного кола осіб.

Уряд повинен створити Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Так, пропонується внести інформацію про надавачів соцпослуг до веб-порталу Дія.

Крім цього, Кабмін повинен за три місяці внести до Верховної Ради законопроекти для удосконалення системи соціальних послуг з урахуванням:

складності життєвих обставин;

переходу до фінансування соцпослуг за принципом “гроші ходять за отримувачем”;

забезпечення фінансування таких послуг з державного та місцевого бюджетів.

Володимир Зеленський звернувся до обласних адміністрацій з метою дізнатися про потреби населення у соцпослугах та покращити координацію діяльності соцзакладів.

В Офісі президента додали, що підписання цього указу зумовлено пожежею в будинку для літніх людей у Харкові.

Пожежа у пансіонаті Харкова

21 січня у Харкові у будинку для літніх людей сталася пожежа. На той момент у будівлі було 33 людини, з них 15 осіб загинули, а 11 постраждали.

Пожежа розпочалася на другому поверсі через порушення правил пожежної безпеки.

Кабінет міністрів створив державну комісію, яка проведе розслідування причин пожежі у будинку для літніх людей у Харкові.

23 січня Київський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом затриманим за фактом пожежі у будинку для літніх людей в Харкові. Їх утримуватимуть до 21 березня 2021 року.

Поліція затримала орендатора пансіонату, його дружину, власника домоволодіння та адміністратора хоспісу.