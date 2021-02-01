Меньше принятых законов и голосований: почему производительность Рады резко упала

Во время последней, четвертой, сессии значительно упала производительность парламентариев.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные Комитетом избирателей.

— В частности, количество принятых законов уменьшилось почти на половину, проведенных заседаний — на треть, количество проведенных голосований снизилось втрое, — отметили в Комитете.

Всего в ходе четвертой сессии с сентября 2020 по январь 2021-го народные депутаты отработали 28 рабочих дней в сессионном формате. Это на треть меньше, чем на предыдущей сессии (февраль-июль 2020 года) — 39 дней.

Во время четвертой сессии нардепы приняли 110 законов, это вдвое меньше, чем на предыдущих сессиях. На третьей сессии было принято 181 закон, на второй — 215.

Общее количество проведенных голосований во время четвертой сессии — 1 073, во время третьей — 2 981, второй — 1 814.

По словам председателя Комиссии избирателей Алексея Кошеля такие низкие показатели у нардепов из-за пандемии коронавируса.

Также он добавил, что за последние пять месяцев парламент фактически выпал из структуры власти.

— Потому что фактически в ручном режиме принимались решения о назначении и.о. министра энергетики, осуществлялись неудачные попытки решения конституционного кризиса напрямую Офисом президента, в ручном управлении принимались решения по борьбе с коронавируса, — добавил Кошель.

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