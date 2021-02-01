Посол Франції розповів, коли Макрон може приїхати до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну до кінця першого півріччя. Про це повідомив посол Республіки Франція в Україні Етьєн де Понсен.

Посол зазначив, що через пандемію коронавірусу поки немає точних дат візиту. А сам Макрон не залишав територію Франції ще із середини грудня.

— Його останній візит був до Брюсселя. Я хочу бути дуже обережним, але я очікую, що цей візит може відбутися до кінця першого півріччя, – сказав Де Понсен.

Також він зазначив, що у цьому візиті є велика необхідність, адже останнім президентом Франції, який відвідував Україну з офіційним візитом, був ще Жак Ширак у 1998 році.

— Принцип візиту погоджено, тому що, між двома президентами дуже хороші стосунки, і Макрон дуже хоче приїхати. Зеленський неодноразово підтверджував запрошення. Між нашими країнами бракує візитів на найвищому рівні. Отже, у цьому є потреба. І для цього візиту на такому високому рівні є багато матеріалу, – наголосив він.

Також Де Понсен розповів, які питання стоятимуть перед президентами під час візиту Макрона до України.

— Є дуже важливі двосторонні програми: вертольоти, патрульні катери, локомотиви, водоочисна станція в Маріуполі. В нас є ще кілька проектів у Луганській області. Культурна, наукова, університетська та лінгвістична частина теж велика. Можу вам сказати, що якщо приїде президент Макрон, він буде перевантажений проектами та програмами. Політичний вимір, очевидно, також буде в центрі президентського візиту, – розповів де Понсен.

У листопаді 2020 року під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським Еммануель Макрон зазначив, що стримає слово щодо приїзду у Київ з візитом, щойно це стане можливим.