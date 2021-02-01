У місті Кропивницький Кіровоградської області розслідують масове отруєння серед вихованців навчального закладу. Учні молодших класів школи №8 поскаржилися на погіршення самопочуття.

Зокрема 12 дітей звернулися за допомогою до лікарні. У них зафіксували підвищення температури, діарею, нудоту та слабкість. Двох школярів госпіталізували до медичного закладу. Решту учнів перевели на дистанційне навчання.

Під час санепідемічної перевірки у шкільній їдальні виявили порушення вимог. Наразі триває розслідування спалаху гострої кишкової інфекції. Їдальня на цей час тимчасово зачинена.

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Напередодні у Чорноморську Одеської області зафіксували масове отруєння у дитсадку. Інфекційне захворювання діагностували у понад 10 дітей, двох з них доправили до лікарні.

Джерело: Держпродспоживслужба