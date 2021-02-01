Україна отримає першу партію вакцин проти коронавірусу через два тижні. Їх нададуть в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

– Україна почне вакцинацію в лютому. А отже, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти Covid-19 у межах першої хвилі розподілу, – заявив він.

Іващенко уточник, що наразі підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech.

До 14 лютого передбачається, що Україна надасть додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, який заплановано отримати у другому кварталі 2021 року.

Також для України підтвердили постачання вакцини від компанії AstraZeneca – від 2,2 млн до 3,7 млн доз.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 1 лютого виявили 2 030 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 221 485.

За останній день в Україні провели 12 825 тестувань (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).