PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Україна отримає вакцини від Covid-19 через два тижні – МОЗ

Україна отримає першу партію вакцин проти коронавірусу через два тижні. Їх нададуть в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Вакцинация

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

– Україна почне вакцинацію в лютому. А отже, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти Covid-19 у межах першої хвилі розподілу, – заявив він.

Іващенко уточник, що наразі підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech.

До 14 лютого передбачається, що Україна надасть додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, який заплановано отримати у другому кварталі 2021 року.

Читайте
Вакцинація від Covid-19 в Україні буде безкоштовною - Зеленський

Також для України підтвердили постачання вакцини від компанії AstraZeneca – від 2,2 млн до 3,7 млн доз.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 1 лютого виявили 2 030 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 221 485.

За останній день в Україні провели 12 825 тестувань (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

За добу 5 131 пацієнт одужав від Covid-19, загалом – 1 023 915.

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка