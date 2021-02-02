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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

В Украине могут вырасти штрафы за перегруженные фуры

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который ужесточает наказание за нарушение габаритно-весовых параметров грузовиков.

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Законопроект № 3742 поддержали 308 нардепов.

Увеличение штрафов будет зависеть от процента перегрузки:

  • до 2% — 1,7 тыс. грн;
  • 2%-5% — 5,1 тыс. грн;
  • 5%-10% — 8,5 тыс. грн;
  • 10%-20% — 17 тыс. грн;
  • 20%-30% — 34 тыс. грн;
  • более 30% — 51 тыс. грн.
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Если же перевозчик отказывается проходить весовую проверку фуры, то ему грозит штраф в размере 51 тыс. грн. А Укртрансбезопасность должна сопровождать грузовик к месту взвешивания и запрещать дальнейшее движение в случае нарушения.

В 2019 году Кабмин утвердил порядок автофиксации весовых нарушений на дороге.

Порядок фиксации в автоматическом режиме определяет процедуру формирования и передачу данных от системы Weight-in-Motion в соответствующие базы данных.

Система взвешивания транспорта в движении WiM в ноябре 2019 года зафиксировала на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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