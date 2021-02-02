В Україні можуть зрости штрафи за перевантажені фури

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який посилює покарання за порушення габаритно-вагових параметрів вантажівок.
Законопроект № 3742 підтримали 308 нардепів.
Збільшення штрафів залежить від відсотка перевантаження:
- до 2% – 1,7 тис. грн;
- 2%-5% – 5,1 тис. грн;
- 5%-10% – 8,5 тис. грн;
- 10%-20% – 17 тис. грн;
- 20%-30% – 34 тис. грн;
- понад 30% – 51 тис. грн.
Якщо перевізник відмовляється проходити вагову перевірку, то йому загрожує штраф у розмірі 51 тис. грн. А Укртрансбезпека повинна супроводжувати вантажівку до місця зважування і забороняти подальший рух у разі порушення.
У 2019 році Кабмін затвердив порядок автофіксації вагових порушень на дорозі.
Порядок фіксації в автоматичному режимі визначає процедуру формування та передачу даних від системи Weight-in-Motion до відповідних баз даних.
Система зважування транспорту в русі WiM в листопаді 2019 року зафіксувала на трасі Київ-Чоп більше 200 фактів порушення габаритно-вантажних обмежень.