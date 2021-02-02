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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

В Україні можуть зрости штрафи за перевантажені фури

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який посилює покарання за порушення габаритно-вагових параметрів вантажівок.

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Законопроект № 3742 підтримали 308 нардепів.

Збільшення штрафів залежить від відсотка перевантаження:

  • до 2% – 1,7 тис. грн;
  • 2%-5% – 5,1 тис. грн;
  • 5%-10% – 8,5 тис. грн;
  • 10%-20% – 17 тис. грн;
  • 20%-30% – 34 тис. грн;
  • понад 30% – 51 тис. грн.
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Якщо перевізник відмовляється проходити вагову перевірку, то йому загрожує штраф у розмірі 51 тис. грн. А Укртрансбезпека повинна супроводжувати вантажівку до місця зважування і забороняти подальший рух у разі порушення.

У 2019 році Кабмін затвердив порядок автофіксації вагових порушень на дорозі.

Порядок фіксації в автоматичному режимі визначає процедуру формування та передачу даних від системи Weight-in-Motion до відповідних баз даних.

Система зважування транспорту в русі WiM в листопаді 2019 року зафіксувала на трасі Київ-Чоп більше 200 фактів порушення габаритно-вантажних обмежень.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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