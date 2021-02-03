Это просто бомба! Реакция сети на блокирование телеканалов-пропагандистов

Блокировка украинских телеканалов-пропагандистов, согласованная указом Владимира Зеленского, произошла вечером 2 февраля.

Пользователи соцсетей, известные медийные и общественные деятели не остались в стороне и прокомментировали санкции, введенные против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Чего ожидать после введения санкций и что поспособствовало такому решению Владимира Зеленского — далее в материале.

Юрий Бутусов

Известный журналист и военный эксперт Юрий Бутусов назвал санкции против телеканалов “настоящей бомбой”, однако призвал дождаться реальных действий со стороны ведомств, ответственных за выполнение указа Зеленского.

— Это будут первые санкции антироссийского характера, которые нанесут огромный и непоправимый вред влияния РФ в медиа и социальной политики Украины. Если действия будут соответствовать тексту указа — это просто беспрецедентно.

Владимир Фесенко

Украинский политолог Владимир Фесенко отреагировал более сдержанно: по его словам, решающим станет следующий день после введения санкций.

Также он отметил, что после такого решения возможны новые акции протеста.

— Завтра начнется коррида в Раде. Наверное, чуть позже пророссийские силы попытаются организовать и массовые протесты. Зеленский, конечно, рискует. Но здесь надо идти до конца.

Оксана Дыхнич

Новые санкции прокомментировала и руководитель производственной службы ICTV и продюсер программы Антизомби Оксана Дыхнич. В шутку она спросила у своих подписчиков: А что, так можно было?

— Провайдеры оперативно отключили трансляцию. Значит таки можно было, да? Представляю завтрашнего истерику на российских шоу!

Янина Соколова

Известная журналистка Янина Соколова одобрительно оценила решение Владимира Зеленского.

Отметив президента в своем Facebook, она коротко подытожила — Ну наконец-то.

Алексей Голубицкий

Украинский политтехнолог Алексей Голубицкий назвал указ Владимира Зеленского “первым государственническим шагом”, однако его перспективность будет зависеть от путей реализации санкций.

Также политтехнолог призвал расширить санкционный список, добавив туда представителей политических сил, которые поддерживают связи с РФ и часто появлялись на телеканалах 112, ZIK и NewsOne.

Блокировка телеканалов-пропагандистов

2 февраля Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о блокировании телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

В указе президента говорится об аннулировании всех лицензий и блокировке активов телеканалов.

Согласно документу, санкции будут продолжаться следующие пять лет.

Ответственность за выполнение решения возложена на правительство, Службу безопасности Украины и Нацбанк.