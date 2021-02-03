Це просто бомба! Реакція мережі на блокування телеканалів-пропагандистів

Блокування українських телеканалів-пропагандистів, узгоджене указом Володимира Зеленського, відбулося ввечері 2 лютого.

Користувачі соцмереж, відомі медійні та громадські діячі не залишилися осторонь та прокоментували санкції, введені проти телеканалів 112 Україна, ZIK та NewsOne.

Що очікувати після введення санкцій та що посприяло такому рішенню Володимира Зеленського – далі у матеріалі.

Юрій Бутусов

Відомий журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов назвав санкції проти телеканалів “справжньою бомбою”, однак закликав дочекатися реальних дій з боку відомств, які відповідальні за виконання указу Зеленського.

– Це будуть перші санкції антиросійського характеру, які завдадуть величезний і непоправної шкоди впливу РФ в медіа та соціальної політики України. Якщо дії будуть відповідати тексту указу – це просто безпрецедентно.

Володимир Фесенко

Український політолог Володимир Фесенко відреагував більш стримано: за його словами, вирішальним стане наступний день після введення санкцій.

Також він зауважив, що після такого рішення можливі нові акції протесту.

– Завтра почнеться корида в Раді. Напевно, трохи пізніше проросійські сили спробують організувати і масові протести. Зеленський, звичайно, ризикує. Але тут треба йти до кінця.

Оксана Дихніч

Нові санкції прокоментувала і керівник виробничої служби ICTV та Продюсер програми Антизомбі Оксана Дихніч. Жартома вона запитала у своїх підписників: А що, так можна було?

– Провайдери оперативно відключили трансляцію. Значить таки можна було, так? Уявляю завтрашнього істерику на російських шоу!

Яніна Соколова

Відома журналістка Яніна Соколова схвально оцінила рішення Володимира Зеленського.

Відзначивши президента у своєму Facebook, вона коротко підсумувала – Ну нарешті.

Олексій Голубицький

Український політтехнолог Олексій Голубицький назвав указ Володимира Зеленського “першим державницьким кроком”, однак його перспективність залежатиме від шляхів реалізації санкцій.

Також політтехнолог закликав розширити санкційний список, додавши туди представників політичних сил, які підтримують зв’язки з РФ та часто з’являлися на телеканалах 112, ZIK та NewsOne.

Блокування телеканалів-пропагандистів

2 лютого Володимир Зеленський схвалив рішення РНБО про блокування телеканалів 112, NewsOne та ZIK.

В указі президента йдеться про анулювання усіх ліцензій та блокування активів телеканалів.

Згідно з документом, санкції триватимуть наступні п’ять років.

Відповідальність за виконання рішення покладено на уряд, Службу безпеки України та Нацбанк.