Верховная Рада приняла за основу законопроект о деятельности Бюро экономической безопасности.
Согласно проекту закона, правоохранительный орган должен выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения.
Документ предусматривает:
- административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро;
- введение ответственности за мошенничество с НДС, что будет новой статьей Уголовного кодекса (расследовать данное нарушение будет БЭБ);
- увеличение штрафа за уклонение от уплаты налогов до 85-119 тыс. грн;
- введение ответственности за невыполнение постановления следственного судьи;
- закрепление полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования уголовных правонарушений БЭБ.
Законопроект №3959-1 поддержали 239 нардепов.
В Раде проголосовали за деятельность Бюро экономической безопасности / 2 фотографии
29 января Верховная Рада приняла закон о ликвидации налоговой милиции. Теперь будет работать Бюро экономической безопасности.
Новый правоохранительный орган будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями.