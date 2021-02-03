Верховная Рада приняла за основу законопроект о деятельности Бюро экономической безопасности.

Согласно проекту закона, правоохранительный орган должен выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения.

Документ предусматривает:

административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро;

введение ответственности за мошенничество с НДС, что будет новой статьей Уголовного кодекса (расследовать данное нарушение будет БЭБ);

увеличение штрафа за уклонение от уплаты налогов до 85-119 тыс. грн;

введение ответственности за невыполнение постановления следственного судьи;

закрепление полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования уголовных правонарушений БЭБ.

Законопроект №3959-1 поддержали 239 нардепов.







В Раде проголосовали за деятельность Бюро экономической безопасности / 2 фотографии

29 января Верховная Рада приняла закон о ликвидации налоговой милиции. Теперь будет работать Бюро экономической безопасности.

Новый правоохранительный орган будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями.