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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

В Раде проголосовали за деятельность Бюро экономической безопасности

Верховная Рада приняла за основу законопроект о деятельности Бюро экономической безопасности.

Верховна Рада

Согласно проекту закона, правоохранительный орган должен выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения.

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Документ предусматривает:

  • административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро;
  • введение ответственности за мошенничество с НДС, что будет новой статьей Уголовного кодекса (расследовать данное нарушение будет БЭБ);
  • увеличение штрафа за уклонение от уплаты налогов до 85-119 тыс. грн;
  • введение ответственности за невыполнение постановления следственного судьи;
  • закрепление полномочия для осуществления оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования уголовных правонарушений БЭБ.

Законопроект №3959-1 поддержали 239 нардепов.

  • Законопроект про діяльність БЕБ
  • Законопроект про діяльність БЕБ
  • Законопроект про діяльність БЕБ
  • Законопроект про діяльність БЕБ
В Раде проголосовали за деятельность Бюро экономической безопасности / 2 фотографии

 

29 января Верховная Рада приняла закон о ликвидации налоговой милиции.  Теперь будет работать Бюро экономической безопасности.

Новый правоохранительный орган будет отвечать за борьбу с экономическими преступлениями.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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