Замість податкової міліції Бюро економічної безпеки: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила Закон, що ліквідовує податкову міліцію.
За документ проголосувало 259 нардепів.
Проект змінює дату набрання чинності окремих положень Податкового кодексу України щодо діяльності органів податкової міліції, узгодивши дату її ліквідації з початком діяльності Бюро економічної безпеки.
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