PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Замість податкової міліції Бюро економічної безпеки: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила Закон, що ліквідовує податкову міліцію.

Замість податкової міліції Бюро економічної безпеки: Рада ухвалила закон

За документ проголосувало 259 нардепів.

Проект змінює дату набрання чинності окремих положень Податкового кодексу України щодо діяльності органів податкової міліції, узгодивши дату її ліквідації з початком діяльності Бюро економічної безпеки.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка