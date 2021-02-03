Верховна Рада прийняла за основу законопроект про діяльність Бюро економічної безпеки.
Згідно з проектом закону, правоохоронний орган повинен виявляти, розслідувати та розкривати економічні правопорушення.
Документ передбачає:
- адміністративну відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро;
- введення відповідальності за шахрайство з ПДВ, що буде новою статтею Кримінального кодексу (розслідувати порушення буде БЕБ);
- збільшення штрафу за ухилення від сплати податків до 85-119 тис. грн;
- запровадження відповідальності за невиконання ухвали слідчого судді;
- закріплення повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень БЕБ.
Законопроект №3959-1 підтримали 239 нардепів.
У Раді проголосували за діяльність Бюро економічної безпеки / 2 фотографии
29 січня Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію податкової міліції. Натомість починає працювати Бюро економічної безпеки.
Новий правоохоронний орган відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами.