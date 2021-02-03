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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

У Раді проголосували за діяльність Бюро економічної безпеки

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про діяльність Бюро економічної безпеки.

Верховна Рада

Згідно з проектом закону, правоохоронний орган повинен виявляти, розслідувати та розкривати економічні правопорушення.

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Документ передбачає:

  • адміністративну відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро;
  • введення відповідальності за шахрайство з ПДВ, що буде новою статтею Кримінального кодексу (розслідувати порушення буде БЕБ);
  • збільшення штрафу за ухилення від сплати податків до 85-119 тис. грн;
  • запровадження відповідальності за невиконання ухвали слідчого судді;
  • закріплення повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень БЕБ.

Законопроект №3959-1 підтримали 239 нардепів.

  • Законопроект про діяльність БЕБ
  • Законопроект про діяльність БЕБ
  • Законопроект про діяльність БЕБ
  • Законопроект про діяльність БЕБ
У Раді проголосували за діяльність Бюро економічної безпеки / 2 фотографии

 

29 січня Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію податкової міліції. Натомість починає працювати Бюро економічної безпеки.

Новий правоохоронний орган відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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