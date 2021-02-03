Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.

Об этом глава государства написал на своей страничке в Twitter.

— Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности, — написал он.

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд украинских телеканалов попал под санкции.

Предварительно такое решение согласовали на заседании СНБО. Cанкции коснулись телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

На данный момент ни один из трех телеканалов, оказавшихся под санкциями, не транслируется по украинскому телевидению.

Источник: Владимир Зеленский