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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду – Зеленський про блокування каналів

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.

Зеленський

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.

– Санкції – важке рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності, – написав він.

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Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким низка українських телеканалів потрапила під санкції.

Попередньо таке рішення узгодили на засіданні РНБО. Cанкції діятимуть проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Наразі жоден із трьох телеканалів, що опинилися під санкціями, не транслюється на українському телебаченні.

Джерело: Володимир Зеленський 

Фото: Офіс президента

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