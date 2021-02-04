Легализацию огнестрельного оружия не поддерживает 75% украинцев.

Такое количество граждан Украины высказались против предоставления законодательного права на частное владение огнестрельным оружием, в то время как 23% поддержали эту инициативу.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг за 2-3 февраля 2021 года.

Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Закон о легализации оружия

20 января парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об обращении гражданской огнестрельного оружия и боевых припасов.

В проекте закона предлагается вводится удостоверение владельца оружия, а также технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Кроме того, получить такое удостоверение имеют право дееспособные граждане Украины, не имеющие медицинских противопоказаний, судимости, не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Также предполагается обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Источник: Социологическая группа Рейтинг