Легалізацію вогнепальної зброї не підтримуть 75% українців.

Така кількість громадян України висловилися проти надання законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю, натомість 23% підтримали цю ініціативу.

Про це свідчать дані соціологічної групи Рейтинг за 2-3 лютого 2021 року.

Опитування проводилося серед 2 тис. українців віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більш як 2,2%.

Закон про легалізацію зброї

20 січня парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів.

У проекті закону пропонується запроваджується посвідчення власника зброї, а також технічний паспорт, у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Окрім того, отримати таке посвідчення матимуть право дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, судимості, не притягалися до адмінвідповідальності протягом останнього року.

Також передбачається обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Джерело: Соціологчна група Рейтинг