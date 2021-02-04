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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Украина до 2023 года полностью откажется от электроэнергии из РФ и Белоруси — Кулеба

Украина до 2023 года должна полностью отказаться от российской и белорусской систем электроэнергии. После этого страна должна присоединиться к электрической системе Европейского Союза.

Електроенергія

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен, — объяснил он.

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Дмитрий Кулеба также добавил, что сейчас стратегия Украины заключается в том, чтобы полностью не зависеть от российской системы и до 2023 года стать частью электросети Европейского Союза.

Но для этого сначала нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами.

В январе этого года Украина и Молдова договорились о возобновлении поставок электроэнергии в Молдову и транзите электроэнергии из Украины в Румынию через территорию Молдовы.

Также страны планируют увеличить объемы молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах.

Источник: Большая политика

Фото: Dreamstime

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