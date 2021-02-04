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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Україна до 2023 року повністю відмовиться від електроенергії з РФ і Білорусі – Кулеба

Україна до 2023 року повинна повністю відмовитися від російської і білоруської систем електроенергії. Після цього країна повинна приєднатися до електричної системи Європейського Союзу.

Електроенергія

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем. Тому в критичних ситуаціях із точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії в тих, до кого ти приєднаний, – пояснив він.

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Дмитро Кулеба також додав, що наразі стратегія України полягає у тому, щоб повністю не залежати від російської системи і до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу.

Але для цього спочатку потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів.

У січні цього року Україна і Молдова домовилися про відновлення постачання електроенергії в Молдову і транзит електроенергії з України в Румунію через територію Молдови.

Також країни планують збільшити обсяги молдавських запасів природного газу в українських сховищах.

Джерело: Велика політика

Фото: Dreamstime

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