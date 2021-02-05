На сайте Укрзализныци нашли карту с “российским” Крымом

На сайте Укрзализныци опубликовали карту, на которой аннексированный Крым Российской Федерацией стал Южным федеральным округом России.

“Российский” Крым появлялся при выборе опции пересмотреть маршруты поездов.

Об этом сообщил украинский журналист Александр Рудоманов.

— Укрзализныця, у вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога все нормально? Или как всегда рабочим, отвечающие за сайт неважно чей Крым, чтобы зарплату подняли? — написал Рудоманов.

Сейчас на сайте Укрзализныци исправили ошибку на карте.

Из-за ошибки на карте Укрзализныця обращается к OpenStreetMap с просьбой разобраться в некорректном отображении АР Крым на картах сервиса.

Указанный бесплатный сервис перевозчик, как и многие международные коммерческие и государственные компании, использует для отображения информации.

Кроме того, по поручению нового руководства Укрзализныци, специалисты компании проводят полную ревизию электронных сервисов компании. В частности, на финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта компании.

“Российский” Крым

23 января российская служба BBC опубликовала интерактивную карту, где среди городов РФ, в которых люди поддержали оппозиционера Алексея Навального, указала Симферополь и Севастополь. Также журналисты указали, что аннексия Крыма состоялась в 2014 году.

В тоже время Минкульт планирует обратиться в посольство Великобритании для того, чтобы выяснить, почему журналисты русской службы ВВС в своем материале назвали Севастополь и Симферополь российскими городами.