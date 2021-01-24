Не продвигайте ложные нарративы: МИД Украины о “российском” Крыме в ВВС

Русская служба BBC опубликовала интерактивную карту, где среди городов, поддержавших российского оппозиционера Алексея Навального, Симфереполь и Севастополь обозначили территорией РФ.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Издание отметило, что Российская Федерация аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году.

У свою чергу Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.

— ВBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значения, — написал Николенко.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021

Отметим, что подобная ситуация возникла не впервые.

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Как произошла оккупация полуострова

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый референдум о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия оккупировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.