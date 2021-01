Не продвигайте ложные нарративы: МИД Украины о “российском” Крыме в ВВС

Русская служба BBC опубликовала интерактивную карту, где среди городов, поддержавших российского оппозиционера Алексея Навального, Симфереполь и Севастополь обозначили территорией РФ.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Издание отметило, что Российская Федерация аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году.

У свою чергу Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021