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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

На сайті Укрзалізниці знайшли карту з “російським” Кримом

На сайті Укрзалізниці опублікували карту, на якій анексований Крим Російською Федерацією став Південним федеральним округом Росії.

укрзалізниця

“Російський” Крим з’являвся під час вибору опції переглянути маршрути поїздів.

Про це повідомив український журналіст Олександр Рудоманов.

 – Укрзалізниця, у вас там з картами, які використовує Південно-Західна залізниця все нормально? Чи як завжди робітникам, що відповідають за сайт неважливо чий Крим, аби зарплату підняли? – написав Рудоманов.

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Наразі на сайті Укрзалізниці виправили помилку на карті.

На сайті Укрзалізниці знайшли карту з “російським” Кримом

Через помилку на карті Укрзалізниця звертається до OpenStreetMap з проханням розібратися щодо некоректного відображення АР Крим на мапах сервісу.

Зазначений безкоштовний сервіс перевізник, як і багато міжнародних комерційних та державних компаній, використовує для відображення інформації.

Окрім того, за дорученням нового керівництва Укрзалізниці, фахівці компанії проводять повну ревізію електронних сервісів компанії. Зокрема, на фінальній стадії знаходяться роботи щодо впровадження оновленого сайту компанії.

“Російський” Крим

23 січня російська служба BBC опублікувала інтерактивну карту, де серед міст РФ, у яких люди підтримали опозиціонера Олексія Навального, вказала Сімферополь та Севастополь. Також журналісти вказали, що анексія Криму відбулася 2014 року.

Натомість Мінкульт планує звернутися до посольства Великої Британії для того, щоб з’ясувати, чому журналісти російської служби ВВС у своєму матеріалі назвали Севастополь і Сімферополь російськими містами.

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