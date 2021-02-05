В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны может ввести новые санкции, которые будут касаться некоторых народных депутатов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире политического шоу Свобода слова Савика Шустера.

— Уверен, что в ближайшее время санкции длиться против определенной категории физических и юридических лиц. Более того, могу сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы их ввести. И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается, — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что новые санкции будут касаться как отдельных физических, так и юридических лиц, связанных с определенными людьми.

Также Данилов подчеркнул, что решение о прекращении блокировки телеканалов 112 Украина, Newsone и ZIK, попавших под санкции, нельзя будет отменить.

По словам секретаря СНБО, решение о санкциях готовилось в течение восьми месяцев.

Также Данилов отметил, что материалы о деятельности телеканалов готовили в секретности из-за обилия агентуры РФ в Украине.