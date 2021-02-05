Решение о прекращении блокировки телеканалов 112 Украина, Newsone и ZIK, попавших под санкции, нельзя будет отменить. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

— До тех пор, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы о деятельности этих лиц непосредственно на территории РФ, пока мы не собрали все это в единый пул, мы не могли принять решение. Тогда мы столкнулись с определенной опасностью отмены таких решений. Сейчас их отменить будет уже невозможно, — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, решение о санкциях готовилось в течение восьми месяцев.

— Решение готовилось очень тщательно, и если кто-то считает, что такое решение можно подготовить за день, неделю, месяц, то он ошибается. Работа над ним началась еще летом прошлого года. Аппарат СНБО очень тщательно отслеживает все, что происходит в информационном пространстве, — рассказал Данилов.

Также Данилов отметил, что материалы о деятельности телеканалов готовили в секретности из-за обилия агентуры РФ в Украине.

— Я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой крест-накрест Службу безопасности КГБ, переименовав ее в СБУ и оставив тех же работников. Это очень опасно, последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура РФ в настоящее время на нашей территории — просто сумасшедшая. Поэтому у нас идет не только война на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, у нас происходит информационная война, а еще так называемая шпионская война, — объяснил он.

Секретарь СНБО добавил, что телеканалы, которые попали под санкции, стали пропагандистской машиной РФ и использовали элементы гибридной войны.

— То, что они делали, не является СМИ в прямом смысле слова, это чисто элементы гибридной, информационной войны, это информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих подельников, — добавил секретарь СНБО.

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, согласно с которым ряд украинских телеканалов попала под санкции, в том числе 112 Украина, ZIK и Newsone.

Сейчас их контент не транслируется в Украине. Также в санкциях речь идет о блокировке активов телеканалов и предотвращении вывода капиталов за границу.

Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает страну на пути в ЕС и евроатлантической интеграции.

Фото: РНБО