Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманное ТВ: Зеленский о санкциях каналов

Президент Украины Владимир Зеленский записал влог, в котором объяснил, почему часть людей относится настороженно к украинскому языку и посоветовал не смотреть продажные телеканалы.

Также президент отметил, в Украине нет никаких проблем с изданием русскоязычных книг, а произведения писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина можно приобрести в центре Киева.

— Начну сегодня с цитаты нашего украинского писателя, которого как и наши территории, мы никому не собираемся отдавать или дарить. Это Михаил Булгаков: не читайте перед обедом советских газеты. И позвольте добавить: Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной лжи.

Я продолжу дальше рассказывать о нашей работе и о победах Украины и сегодня хочу это сделать на русском не случайно. В последнее время нашим людям именно на русском языке вливали в уши бесконечные потоки лжи и развенчивать эту ложь я буду правдой на русском языке.

На языке, который по мнению одной партии и одной страны, у нас притесняют. На языке, на котором говорят многие наши воины на передовой, защитники Украины, защитники от “защитников” того самой русского языка, который у нас так сильно притесняют. Настолько, что надо приезжать к нам на танках. На языке, который мы никому не отдадим приватизировать и никому не подарим, хотя бы из-за человека под псевдонимом Казак Луганский — он же Владимир Даль. Между прочим, уроженец Луганска, а это, если еще кто-то не понял — Украина.

Простите, что я говорю не на государственном языке, я хочу, чтобы меня четко услышала и часть людей, которая по разным причинам относится к украинскому языку с опаской. Наивно верить, что если на русском языке и по телевизору, то это точно правда.

Новость о том, что в Украине запретили книги Булгакова. Я могу долго рассказывать, что по данным книжной палаты, в Украине Мастер и Маргарита выдавали 39 раз. Этот роман есть в школьной программе. На ввоз этой книги выдано 14 разрешений и только одному изданию, согласно украинскому законодательству, было отказано не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма.

Новость дополняется…