Найближчим часом Рада національної безпеки і оборони може ввести нові санкції, які стосуватимуться деяких народних депутатів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі політичного шоу Свобода слова Савіка Шустера.

– Впевнений, що найближчим часом санкції тривати проти певної категорії фізичних і юридичних осіб. Ба більше, можу сказати, що там будуть низка депутатів, які сьогодні засідають у Верховній Раді. У нас більш ніж достатньо аргументів для того, щоб їх ввести. І якщо хтось думає, що це була одноразова акція, то він глибоко помиляється, – сказав Данілов.

Він підкреслив, що нові санкції будуть стосуватися як окремих фізичних, так і юридичних осіб, пов’язаних з певними людьми.

Також Данілов підкреслив, що рішення про припинення блокування телеканалів 112 Україна, Newsone і ZIK, що потрапили під санкції, не можна буде скасувати.

За словами секретаря РНБО, рішення про санкції готувалося протягом восьми місяців.

Також Данілов зазначив, що матеріали про діяльність телеканалів готували у секретності через велику кількість агентури РФ в Україні.