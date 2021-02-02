Зеленський ввів санкції проти каналів-пропагандистів

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким низка українських телеканалів потрапила під санкції.

Попередньо таке рішення узгодили на засіданні РНБО.

Зокрема, санкції діятимуть проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Відповідальність за виконання указу Зеленського покладено на Кабмін, СБУ та Національний банк України.

Що передбачають санкції

Разом із указом Офіс президента оприлюднив два додатки, де роз’яснюється механізм введення та дії санкцій.

Щодо телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone планується:

заборонити користування радіочастотним ресурсом України;

припинити надання будь-яких послуг, що стосуються телекомунікаційної сфери;

заблокувати активи телеканалів;

запобігти виведенню капіталів за кордон.

У мережі почали з’являтися перші фото, які свідчать про припинення мовлення зазначених телеканалів.









