Рішення про припинення блокування телеканалів 112 Україна, Newsone і ZIK, що потрапили під санкції, не можна буде скасувати. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

— До тих пір, поки у нас були не в повній мірі зібрані всі матеріали щодо діяльності цих осіб безпосередньо на території РФ, поки ми не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли ухвалити рішення. Тоді б ми зіткнулися з певною небезпекою скасування таких рішень. Наразі їх скасувати буде вже неможливо, – сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, рішення про санкції готувалося протягом восьми місяців.

— Рішення готувалося дуже ретельно, і якщо хтось вважає, що таке рішення можна підготувати за день, тиждень, місяць, то він помиляється. Робота над ним почалася ще влітку минулого року. Апарат РНБО дуже ретельно відстежує все, що відбувається в інформаційному просторі, – розповів Данілов.

Також Данілов зазначив, що матеріали про діяльність телеканалів готували у секретності через велику кількість агентури РФ в Україні.

— Я вважаю, що ми зробили велику помилку, коли не закрили на вулиці Банковій хрест-навхрест Службу безпеки КДБ, перейменувавши її на СБУ та залишивши тих самих працівників. Це дуже небезпечно, наслідки ми пожинаємо досі. Агентура РФ наразі на нашій території – просто божевільна. Тому у нас йде не тільки війна на території Донецької та Луганської областей, що окупована РФ, у нас відбувається інформаційна війна, а ще так звана шпигунська війна, – пояснив він.

Секретар РНБО додав, що телеканали, які потрапили під санкції, стали пропагандистською машиною РФ та використовували елементи гібридної війни.

— Те, що вони робили, не є ЗМІ в прямому значенні слова, це суто елементи гібридної, інформаційної війни, це інформаційний терор проти нашої держави, який розгорнула РФ з використанням своїх подільників, – додав секретар РНБО.

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський підписав указ, згідно за яким низка українських телеканалів потрапила під санкції, серед них 112 Україна, ZIK та Newsone.

Нині їхній контент не транслюється в Україні. Також у санкціях йдеться про блокування активів телеканалів та запобігання виведенню капіталів за кордон.