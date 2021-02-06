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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Блокировка телеканалов: Зеленский хотел трудоустроить сотрудников

Президент Украины Владимир Зеленский предложил помочь с трудоустройством работникам телеканалов, на которые были наложены санкции. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил Алексей Данилов — секретарь СНБО.

Зеленський

— У нас сегодня было совещание с Владимиром Зеленским. Он сказал, что если там страдают люди, если им нужно помочь по трудоустройству, то можем им предложить работу.

Также Зеленский предложил им увеличить выплаты на 20-25%.

Секретарь СНБО опроверг информацию о том, что из-за введения санкций, более 1,5 тыс. сотрудников 112 Украина, Newsone и ZIK остались без работы.

По документам, которые предоставил Данилов, среди восьми заблокированных телеканалов официально в некоторых работало только по одному человеку. При этом заработная плата в среднем составляла от 35 до 76 тыс. грн в год.

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Блокировка телеканалов в Украине — что случилось

2 февраля стало известно о санкциях против нардепа Тараса Козака и телевизионных каналов, которые ему принадлежат. В частности, среди них медиа 112 Украина, Newsone и ZIK. Срок применения — пять лет.

Указ после решения СНБО подписал президент Владимир Зеленский.

Фото: Офис президента

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