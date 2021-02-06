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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Блокування телеканалів: Зеленський хотів працевлаштувати співробітників

Президент України Володимир Зеленський запропонував допомогти з працевлаштуванням працівникам телеканалів, на які було накладено санкції. Про це в ефірі програми Свобода Слова Савіка Шустера повідомив Олексій Данілов – секретар РНБО.

Зеленський

– У нас сьогодні була нарада з Володимиром Зеленським. Він сказав, що якщо там страждають люди, якщо їм потрібно допомогти з працевлаштування, то можемо їм запропонувати роботу.

Також Зеленський запропонував їм збільшити виплати на 20-25%.

Секретар РНБО спростував інформацію про те, що через введення санкцій, понад 1,5 тис. співробітників 112 Україна, Newsone і ZIK залишились без роботи.

За документами, які надав Данілов, серед восьми заблокованих телеканалів офіційно у деяких працювало лише по одній людині. Водночас заробітна плата в середньому складала від 35 до 76 тис. грн за рік.

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Блокування телеканалів в Україні – що сталося

2 лютого стало відомо про санкції проти нардепа Тараса Козака та телевізійних каналів, які йому належать. Зокрема серед них медіа 112 Україна, Newsone і ZIK. Термін застосування – п’ять років.

Указ після рішення РНБО підписав президент Володимир Зеленський.

Фото: Офіс президента

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