Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого в создании преступной организации и захвате власти, 8 февраля не доставили в Высший антикоррупционного суд для избрания меры пресечения, потому что просто не нашли его.

То есть детективы НАБУ не смогли выполнить решение ВАКС о принудительном приводе.

Вовка не было ни по месту жительства, ни по месту работы.

Поэтому прокуроры САП подали ходатайство о повторном приводе Вовка в суд.

Сам председатель ОАСК, который уже пять месяцев игнорирует вызовы в ВАСК, утром в Facebook назвал это решение незаконным.

3 февраля ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП о принудительном поводе Павла Вовка в суд, поскольку он в очередной раз не пришел на заседание по избранию меры пресечения в виде залога.

НАБУ обвиняет Вовка в узурпации судебной власти и неправосудных решениях в пользу политических элит. Председатель ОАСК якобы возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти.