Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у створенні злочинної організації та захопленні влади, 8 лютого не доставили до Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу, бо просто не знайшли його.

Тобто детективи НАБУ не змогли виконати рішення ВАКС щодо примусового приводу.

Вовка не було ні за місцем проживання, ні за місцем роботи.

Тому прокурори САП подали клопотання щодо повторного приводу Вовка до суду.

Сам голова ОАСК, який уже п’ять місяців ігнорує виклики до ВАСК, вранці у Facebook назвав це рішення незаконним.

3 лютого ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП щодо примусового приводу Павла Вовка до суду, оскільки він вкотре не прийшов на засіданння з обрання запобіжного західу у вигляді застави.

НАБУ звинувачує Вовка в узурпації судової влади та неправосудних рішеннях на користь політичних еліт. Голова ОАСК нібито очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади.