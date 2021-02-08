Новую сессию парламента только открыли, а монобольшинство Слуги народа снова похудела — из фракции исключили скандального нардепа Александра Дубинского, против которого были введены санкции США. Не добавило единства президентской партии и история с закрытием трех информационных телеканалов.

— Есть две группы. Одна большая, она поддерживает это. Есть небольшая группа депутатов, которые не поддерживают это решение по тем или иным причинам, — высказался по закрытию каналов первый заместитель председателя партии Слуга народа Александр Корниенко.

Вместе с тем, Корниенко не ожидает массового выхода нардепов из фракции в ближайшее время. И по мнению специалистов, ситуация внутри Слуги народа обостряется.

— Депутаты фракции Слуга народа ориентируются на разные центры влияния, — говорит политолог Михаил Бесараб.

Официально монобольшинство в Раде насчитывает 245 депутатов. Однако, по мнению экспертов, непосредственно на президента и руководство фракции ориентируется не более 180. Еще около 20 нардепов связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Примерно столько же входят в неформальную группу Ильи Павлюка, которого называют человеком Рината Ахметова. А также свои небольшие группы влияния внутри Слуги Народа есть у экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана, министра внутренних дел Арсена Авакова и спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Причем последний все чаще начинает играть в свою игру. В частности, он не голосовал за назначение министром энергетики Юрия Витренко, несмотря на личную просьбу президента. Также Разумков единственный из членов СНБО не поддержал и блокировки трех телеканалов. Такая позиция вызвала удивление у однопартийцев. А недавно спикер вообще записал собственный видеоролик. Хотя сам спикер уверяет — он в команде президента.

Учитывая нехватку голосов в собственной фракции — Слуге народа уже давно приходится искать поддержки на стороне при рассмотрении важных законопроектов. Отсюда и все разговоры о переформатировании монобольшинства в коалицию с нескольких фракций.

Здесь вариантов не много. Такое объединение может быть с такими партиями, как Голос, Батькивщина и Доверие. Больше всего разговоров в кулуарах об альянсе Слуги народа с фракцией Тимошенко.

Однако главным условием Батькивщины для объединения со “слугами” является именно должность — Юлия Тимошенко должна занять пост премьер-министра Украины.

Но все же специалисты более чем уверены, что игра в коалицию — блеф, с помощью которого руководители Слуг народа хотят навести дисциплину во фракции, обуздав непослушных нардепов.

Однако в Офисе Президента отмечают, что на данный момент отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не стоит на повестке дня, и нет никаких консультаций по этому вопросу.