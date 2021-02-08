Нову сесію парламенту тільки відкрили, а монобільшість Слуги народу знову схудла – з фракції виключили скандального нардепа Олександра Дубінського, проти якого були запроваджені санкції США. Не додала єдності президентській партії й історія із закриттям трьох інформаційних телеканалів.

– Є дві групи. Одна більша, вона підтримує це. Є невелика група депутатів, які не підтримують це рішення з тих чи інших причин, – висловився щодо закриття каналів перший заступник голови партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Разом з тим, Корнієнко не очікує масового виходу нардепів із фракції найближчим часом. Та на думку фахівців, ситуація всередині Слуги народу загострюється.

– Депутати фракції Слуга народу орієнтуються на різні центри впливу, – каже політолог Михайло Бесараб.

Офіційно монобільшість у Раді налічує 245 депутатів. Однак, на думку експертів, безпосередньо на президента й керівництво фракції орієнтується не більше 180. Ще близько 20 нардепів пов’язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. Приблизно стільки ж входять до неформальної групи Іллі Павлюка, якого називають людиною Ріната Ахметова. А також свої невеликі групи впливу всередині Слуги Народу є в екс-голови Офісу президента Андрія Богдана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Причому останній все частіше починає грати у власну гру. Зокрема, він не голосував за призначення міністром енергетики Юрія Вітренка, не дивлячись на особисте прохання президента. Також Разумков єдиний з членів РНБО не підтримав і блокування трьох телеканалів. Така позиція викликала подив в однопартійців. А нещодавно спікер і взагалі записав власний відеоролик. Хоча сам спікер запевняє – він у команді президента.

З огляду на брак голосів у власній фракції – Слузі народу вже давно доводиться шукати підтримки на стороні при розгляді важливих законопроектів. Звідси й усі розмови про переформатування монобільшості в коаліцію з декількох фракцій.

Тут варіантів не багато. Таке об’єднання може бути з такими партіями, як Голос, Батьківщина та Довіра. Найбільше розмов у кулуарах про альянс Слуги народу з фракцією Тимошенко.

Проте головною умовою Батьківщини для об’єднання зі слугами є саме посада – Юлія Тимошенко має зайняти пост прем’єр-міністра України.

Але все ж фахівці більш ніж переконані, що гра в коаліцію – блеф, з допомогою якого керманичі Слуг народу хочуть навести дисципліну у фракції, приборкавши неслухняних нардепів.

Проте в Офісі Президента зазначають, що на даний момент відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не стоїть на порядку денному, і немає жодних консультацій з цього питання.