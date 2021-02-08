Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не стоит на повестке дня, и нет никаких консультаций по этому вопросу.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

– Я опровергаю информацию о каких-то консультациях о смене премьер-министра, – заверил он.

Сам премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится. Об этом он заявил 18 января.

По его словам, когда проходит время, все завершают свою каденцию на той или иной должности, но сейчас разговоры от этом некорректны.