Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться після 15 лютого.

Про це в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Перші поставки препаратів, якими будуть вакцинувати українців, МОЗ очікує вже цього тижня.

– Ми розробили чітку дорожню карту, Національний план вакцинації, де чітко визначено всі етапи її проведення, – повідомив міністр.

Максим Степанов зазначив, що вакцинація почнеться вчасно за умови дотримання усіх термінів поставок і транспортизації.

На першому етапі вакцинацію будуть проводити члени мобільних бригад, які попередньо пройшли необхідні медичні навчання.

Вакцинація в Україні

Нещодавно стала відома попередня дата, коли в Україні почнеться вакцинація проти коронавірусу.

Віктор Ляшко підтвердив, що старт вакцинації очікується 15 лютого.

На першому етапі планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.