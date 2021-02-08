Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться після 15 лютого.
Про це в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Перші поставки препаратів, якими будуть вакцинувати українців, МОЗ очікує вже цього тижня.
– Ми розробили чітку дорожню карту, Національний план вакцинації, де чітко визначено всі етапи її проведення, – повідомив міністр.
Максим Степанов зазначив, що вакцинація почнеться вчасно за умови дотримання усіх термінів поставок і транспортизації.
На першому етапі вакцинацію будуть проводити члени мобільних бригад, які попередньо пройшли необхідні медичні навчання.
Вакцинація в Україні
Нещодавно стала відома попередня дата, коли в Україні почнеться вакцинація проти коронавірусу.
Віктор Ляшко підтвердив, що старт вакцинації очікується 15 лютого.
На першому етапі планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.
В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.