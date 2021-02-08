Из-за сильных снегопадов столичная комиссия ТЭБ и ЧС 8 февраля приняла решение об ограничении въезда в Киев крупногабаритного транспорта, которое начнет действовать с 15.00.

В КГГА отметили, что эти ограничения будут действовать до улучшения погодных условий, а о снятии ограничений сообщат отдельно.

— Ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники, — говорится в сообщении.

Поэтому водителей грузовиков просят учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

В то же время киевлян призывают не пользоваться личным автотранспорт, а также не парковать машины на обочинах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники. Если они будут мешать расчищать дороги, их эвакуируют.

Утром 8 февраля в Киеве наблюдались 10-бальные пробки. Из-за снегопадов остановилось движение на многих автодорогах столицы, в частности в районе мостов.

К уборке улиц привлекли 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад по ручной уборке.

При этом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий до конца суток.

Фото: КГГА